Gravity Race Esplanade du Lac Nantua

Gravity Race

Esplanade du Lac Av. du Lac, 01130 Nantua Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 07:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pour la 11ème édition, on change tout ! Le décor, l’eau du bain et la date !

Rendez-vous le 12 septembre pour une Gravity Race plus estivale et qui ne manque pas de piquant.

.

Esplanade du Lac Av. du Lac, 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 87 01 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 11th edition, we’re changing everything! The decor, the bathwater and the date!

Rendezvous on September 12 for a more summery Gravity Race with plenty of spice.

L’événement Gravity Race Nantua a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey