Gravity Race Esplanade du Lac Nantua samedi 12 septembre 2026.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 07:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Pour la 11ème édition, on change tout ! Le décor, l’eau du bain et la date !
Rendez-vous le 12 septembre pour une Gravity Race plus estivale et qui ne manque pas de piquant.
Esplanade du Lac Av. du Lac, 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 87 01 87
English :
For the 11th edition, we’re changing everything! The decor, the bathwater and the date!
Rendezvous on September 12 for a more summery Gravity Race with plenty of spice.
L’événement Gravity Race Nantua a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey