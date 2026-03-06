Concert Le pianO du lac Route de Port Nantua
Concert Le pianO du lac Route de Port Nantua jeudi 23 juillet 2026.
Concert Le pianO du lac
Route de Port Plage de la Colonne Nantua Ain
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-24
2026-07-23
Le pianO du lac sillonne les paysages pour proposer de soir en soir un concert flottant. Habitants et voyageurs sont invités à s’installer le long des berges pour profiter de cet instant de poésie. Un moment magique dans un décor exceptionnel…
Route de Port Plage de la Colonne Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The pianO of the lake criss-crosses the landscape to offer a floating concert from evening to evening. Residents and travellers are invited to settle down along the banks to enjoy this moment of poetry. A magical moment in an exceptional setting…
