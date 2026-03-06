Concert Le pianO du lac Route de Port Nantua

Concert Le pianO du lac

Route de Port Plage de la Colonne Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-23

Le pianO du lac sillonne les paysages pour proposer de soir en soir un concert flottant. Habitants et voyageurs sont invités à s’installer le long des berges pour profiter de cet instant de poésie. Un moment magique dans un décor exceptionnel…

.

Route de Port Plage de la Colonne Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The pianO of the lake criss-crosses the landscape to offer a floating concert from evening to evening. Residents and travellers are invited to settle down along the banks to enjoy this moment of poetry. A magical moment in an exceptional setting…

L’événement Concert Le pianO du lac Nantua a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Bugey