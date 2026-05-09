Instants terroir et artisanat le marché de la Colonne Parc de l’Espace Trois Lacs Nantua

Nantua

Instants terroir et artisanat le marché de la Colonne

Parc de l’Espace Trois Lacs 14 rue du Docteur Mercier Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Les marchés d’été, des moments de plaisir et de partage, ne ratez pas les instants terroir et artisanat !

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Parc de l’Espace Trois Lacs 14 rue du Docteur Mercier Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57

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English :

Summer markets are a time for pleasure and sharing, so don’t miss out on the local produce and crafts!

L’événement Instants terroir et artisanat le marché de la Colonne Nantua a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Haut-Bugey