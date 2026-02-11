Fête de la Colonne Espace 3 Lacs Nantua

Fête de la Colonne

Espace 3 Lacs Allée Brillat Savarin Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

A l’occasion de la fête de la colonne, participez aux animations dans le parc de l’Espace 3 lacs et sur l’Esplanade du lac.

Marché de producteurs et d’artisans, randonnée aux flambeaux & feu d’artifice sont prévus au programme.

.

Espace 3 Lacs Allée Brillat Savarin Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 55 mairie@nantua.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join in the festivities in the Espace 3 lacs park and on the Esplanade du Lac.

Producers’ and craftsmen’s market, torchlight walk & fireworks are on the program.

L’événement Fête de la Colonne Nantua a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey