Fête de la Colonne Espace 3 Lacs Nantua
Fête de la Colonne Espace 3 Lacs Nantua samedi 8 août 2026.
Fête de la Colonne
Espace 3 Lacs Allée Brillat Savarin Nantua Ain
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
2026-08-08
A l’occasion de la fête de la colonne, participez aux animations dans le parc de l’Espace 3 lacs et sur l’Esplanade du lac.
Marché de producteurs et d’artisans, randonnée aux flambeaux & feu d’artifice sont prévus au programme.
Espace 3 Lacs Allée Brillat Savarin Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 55 mairie@nantua.fr
English :
Join in the festivities in the Espace 3 lacs park and on the Esplanade du Lac.
Producers’ and craftsmen’s market, torchlight walk & fireworks are on the program.
