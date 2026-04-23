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Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Rue du Dr Grézel Nantua

Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Rue du Dr Grézel Nantua mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Rue du Dr Grézel

Adresse : Espace André Malraux

Ville : 01130 Nantua

Département : Ain

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Nantua

Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..!

Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse Partir en Livre , nous vous invitons à découvrir un univers magique où la musique rencontre l’ingénierie papier. Une aventure musicale au cœur d’un livre pop-up géant
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Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46  mediatheque@nantua.fr

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English :

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L’événement Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Nantua a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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