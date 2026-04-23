Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Rue du Dr Grézel Nantua
Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Rue du Dr Grézel Nantua mercredi 24 juin 2026.
Nantua
Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..!
Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse Partir en Livre , nous vous invitons à découvrir un univers magique où la musique rencontre l’ingénierie papier. Une aventure musicale au cœur d’un livre pop-up géant
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Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr
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English :
As part of the major children’s book festival Partir en Livre , we invite you to discover a magical universe where music meets paper engineering. A musical adventure in a giant pop-up book
L’événement Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Nantua a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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