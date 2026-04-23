Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Rue du Dr Grézel Nantua

Nantua

Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..!

Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse Partir en Livre , nous vous invitons à découvrir un univers magique où la musique rencontre l’ingénierie papier. Une aventure musicale au cœur d’un livre pop-up géant

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Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 19 46 mediatheque@nantua.fr

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English :

As part of the major children’s book festival Partir en Livre , we invite you to discover a magical universe where music meets paper engineering. A musical adventure in a giant pop-up book

L’événement Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur..! Nantua a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey