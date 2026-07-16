La photographie en Résistance, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua

Informations pratiques

La photographie en Résistance 1 mars – 29 novembre 2027 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Ain

Plein tarif : 8 € ; Tarif réduit : 4€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux et accompagnateurs de personne en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T10:00:00+01:00 – 2027-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2027-11-29T10:00:00+01:00 – 2027-11-29T18:00:00+01:00

Comment photographier la clandestinité ? Comment représenter un engagement qui, par définition, cherche à échapper au regard ? Et que nous disent aujourd’hui ces images rares, fragmentaires, parfois silencieuses, sur la Résistance dans l’Ain ?

L’exposition propose d’aborder la Résistance non seulement comme un événement historique, mais comme une expérience photographique singulière. À travers les collections départementales, elle interroge la manière dont la photographie documente, construit, masque ou transforme la mémoire résistante. Les absences occupent également une place importante. Certains épisodes, certains gestes ou certaines violences n’ont laissé aucune image. Ces silences photographiques font pleinement partie de l’histoire racontée.

En plaçant la photographie au cœur du propos, cette exposition souhaite déplacer le regard porté sur la Résistance. Elle ne montre pas seulement des événements passés ; elle interroge notre manière contemporaine de regarder, d’interpréter et de transmettre ces images.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye 01130 Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 75 07 50 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Au cœur de Nantua, le musée propose une lecture actualisée des événements de la Seconde guerre mondiale à travers le vécu des habitants de l’Ain. Ponctuée de parcours de vie, l’exposition apporte une réflexion sur l’engagement de femmes et d’hommes dans le département. Appréhendez leur combat contre l’occupant allemand et le régime de Vichy afin de restaurer la République et la liberté. Découvrez le nouvel éclairage sur les répressions menées contre les résistants et les civils, ainsi que les persécutions à l’encontre des Juifs dans l’Ain. Arrêt bus SNCF au centre de Nantua (à 5 min à pied du musée). Parking à proximité

Comment photographier la clandestinité ? Comment représenter un engagement qui, par définition, cherche à échapper au regard ? Et que nous disent aujourd’hui ces images rares, fragmentaires, parfois …

©Collections Départementales Ain