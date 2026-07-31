Splash & Run Esplanade du Lac Nantua

Informations pratiques

Nantua

Splash & Run

Esplanade du Lac Av. du Lac, 01130 Nantua Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 07:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

11ème édition du plus ancien Swimrun français.

La Gravity Race a pris ses quartiers depuis 2025 au bord du superbe lac de Nantua, au coeur de la forêt jurassienne, à un peu plus d’une heure de Lyon.

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Esplanade du Lac Av. du Lac, 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 87 01 87 sportstourisme.hba@gmail.com

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English :

The 11th edition of France’s oldest swimrun race.

Since 2025, the Gravity Race has been held on the shores of the beautiful Lake Nantua, in the heart of the Jura Forest, just over an hour from Lyon.

L’événement Splash & Run Nantua a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey