Fête de la Quenelle sauce Nantua Rue du Dr Grézel Nantua

Nantua

Fête de la Quenelle sauce Nantua

Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Fête qui met à l’honneur une spécialité bien connue la quenelle de brochet sauce Nantua. Au programme dégustations, démonstrations de savoir-faire, défilé, marché de producteurs locaux…

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Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 65 pierre.mattioli@wanadoo.fr

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English : Fête de la Quenelle sauce Nantua

Programme includes exhibition, tasting of quenelles in Nantua sauce, market with local specialities ( Marché des Délices de l’Ain ), plate-dressing competition, children’s activities.

L’événement Fête de la Quenelle sauce Nantua Nantua a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey