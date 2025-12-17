Fête de la Quenelle sauce Nantua Rue du Dr Grézel Nantua
Fête de la Quenelle sauce Nantua Rue du Dr Grézel Nantua samedi 3 octobre 2026.
Nantua
Fête de la Quenelle sauce Nantua
Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Fête qui met à l’honneur une spécialité bien connue la quenelle de brochet sauce Nantua. Au programme dégustations, démonstrations de savoir-faire, défilé, marché de producteurs locaux…
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Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 65 pierre.mattioli@wanadoo.fr
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English : Fête de la Quenelle sauce Nantua
Programme includes exhibition, tasting of quenelles in Nantua sauce, market with local specialities ( Marché des Délices de l’Ain ), plate-dressing competition, children’s activities.
L’événement Fête de la Quenelle sauce Nantua Nantua a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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