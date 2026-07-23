Randonnée des 3 lacs Espace Trois Lacs Nantua
dimanche 4 octobre 2026 · Espace Trois Lacs · Nantua
Informations pratiques
Nantua
Randonnée des 3 lacs
Espace Trois Lacs 14 rue du Docteur Mercier Nantua Ain
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
La Randonnée des 3 Lacs fête sa 30e édition ! Venez profiter de 4 parcours adaptés à tous les niveaux et découvrir de magnifiques paysages. Deux ravitaillements sont prévus sur chaque circuit pour reprendre des forces dans une ambiance conviviale.
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Espace Trois Lacs 14 rue du Docteur Mercier Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 info@hautbugey-tourisme.com
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English :
The 3 Lakes Hike is celebrating its 30th edition! Come enjoy four trails suitable for all skill levels and discover magnificent scenery. Two refreshment stations are set up along each trail so you can recharge your energy in a friendly atmosphere.
L’événement Randonnée des 3 lacs Nantua a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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