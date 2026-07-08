Journées du patrimoine au Musée de la Résistance Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain · Nantua

Informations pratiques

Nantua

Journées du patrimoine au Musée de la Résistance

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée ouvre ses portes au public pour un accès libre et gratuit. Profitez de ce rendez-vous annuel pour découvrir l’exposition temporaire La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 .

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Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

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English :

%C0 During European Heritage Days, the museum opens its doors to the public with free admission. Take advantage of this annual event to discover the temporary exhibition “Retro Life in Playmobil, 1930–1950.”

L’événement Journées du patrimoine au Musée de la Résistance Nantua a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey