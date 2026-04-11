Exposition CACL La Façade #6 Mélie Notari Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Exposition CACL La Façade #6 Mélie Notari

Hauteville-Lompnes Centre d’Art Comtemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre de l’événement le Printemps du dessin, l’artiste Mélie Notari, compose une galerie à la fois ludique et critique.

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Hauteville-Lompnes Centre d’Art Comtemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As part of the Printemps du Dessin event, artist Mélie Notari creates a gallery that is both playful and critical.

L’événement Exposition CACL La Façade #6 Mélie Notari Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey