Exposition CACL La Façade #6 Mélie Notari Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Exposition CACL La Façade #6 Mélie Notari Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville dimanche 14 juin 2026.
Plateau d’Hauteville
Exposition CACL La Façade #6 Mélie Notari
Hauteville-Lompnes Centre d’Art Comtemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Dans le cadre de l’événement le Printemps du dessin, l’artiste Mélie Notari, compose une galerie à la fois ludique et critique.
.
Hauteville-Lompnes Centre d’Art Comtemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Printemps du Dessin event, artist Mélie Notari creates a gallery that is both playful and critical.
L’événement Exposition CACL La Façade #6 Mélie Notari Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Plateau d'Hauteville (Ain)
- Parcours VTT 52 bleu Les Crêtes de Charabotte Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Parcours VTT 51 bleu Marais de Vaux les Teillères Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Le col de Curnillon depuis Terre Ronde Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Parcours VTT 64 rouge Montfalcon Espace FFC Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026
- Tour de Pays VTT Bugey Grand Colombier Espace FFC Ain Forestière étape 2 La Praille Les Plans d’Hotonnes Plateau d’Hauteville Ain 1 mai 2026