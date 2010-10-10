Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville mercredi 8 juillet 2026.
Plateau d’Hauteville
Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser
Hauteville-Lompnes Col de la Rochette Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
L’École de ski du Bugey vous propose des initiations au tir à la carabine laser sur le site nordique de la Praille. Petits et grands sont les bienvenus et s’affronteront lors d’un tournoi amical.
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Hauteville-Lompnes Col de la Rochette Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 info@hautbugey-tourisme.com
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English :
The Bugey Ski School offers laser rifle shooting initiations on the La Praille Nordic site. Young and old are welcome to take part in a friendly tournament.
L’événement Instants sports Initiation biathlon à la carabine laser Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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