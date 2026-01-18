Caval’Attelage Concours d’attelage de chevaux Les Lésines Plateau d’Hauteville

Caval’Attelage Concours d’attelage de chevaux

Les Lésines Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

2026-07-11

Une journée équestre exceptionnelle vous attend avec concours d’attelage, épreuve de dressage et randonnée. Venez admirer l’élégance et la maîtrise des cavaliers !

Les Lésines Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 98 61 09

English :

An exceptional equestrian day awaits you, with driving competitions, dressage tests and trail rides. Come and admire the elegance and mastery of our riders!

