Caval’Attelage Concours d’attelage de chevaux Les Lésines Plateau d’Hauteville
Caval’Attelage Concours d’attelage de chevaux Les Lésines Plateau d’Hauteville samedi 11 juillet 2026.
Caval’Attelage Concours d’attelage de chevaux
Les Lésines Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-11
Une journée équestre exceptionnelle vous attend avec concours d’attelage, épreuve de dressage et randonnée. Venez admirer l’élégance et la maîtrise des cavaliers !
.
Les Lésines Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 98 61 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exceptional equestrian day awaits you, with driving competitions, dressage tests and trail rides. Come and admire the elegance and mastery of our riders!
L’événement Caval’Attelage Concours d’attelage de chevaux Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey