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Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville

Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Centre d'art contemporain de Lacoux Cacl

Adresse : Ancienne école mairie

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plateau d’Hauteville

Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet

Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

— Afin de clôturer l’exposition de Richard Fauguet, visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste
— Micro-ateliers
— Plus d’informations à venir
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Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38  mediation.caclacoux@gmail.com

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English :

? To close the Richard Fauguet exhibition, a guided tour of the exhibition in the presence of the artist
? Micro-workshops
? More information to come

L’événement Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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