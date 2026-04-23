Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville
Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville dimanche 5 juillet 2026.
Plateau d’Hauteville
Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet
Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
— Afin de clôturer l’exposition de Richard Fauguet, visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste
— Micro-ateliers
— Plus d’informations à venir
.
Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com
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English :
? To close the Richard Fauguet exhibition, a guided tour of the exhibition in the presence of the artist
? Micro-workshops
? More information to come
L’événement Finissage d’exposition — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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