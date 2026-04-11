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Exposition CACL Tout se touche Marie-Claire Mitout & Sylvie Sauvageon Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville

Exposition CACL Tout se touche Marie-Claire Mitout & Sylvie Sauvageon Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Hameau de Lacoux

Adresse : Centre d'art contemporain de Lacoux

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plateau d’Hauteville

Exposition CACL Tout se touche Marie-Claire Mitout & Sylvie Sauvageon

Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Tout se touche, me disiez-vous ? Oui, une vérité rare.
Tout se touche
Tout me touche
Tout à l’infini et sans contour, de la terre au grand ciel. Dites-moi ce qui ne se touche pas ?
  .

Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   mediation.caclacoux@gmail.com

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English :

Everything touches, you say? Yes, a rare truth.
Everything touches
Everything touches me
Everything infinite and without contour, from the earth to the great sky. Tell me what you can’t touch?

L’événement Exposition CACL Tout se touche Marie-Claire Mitout & Sylvie Sauvageon Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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