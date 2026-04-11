Exposition CACL Tout se touche Marie-Claire Mitout & Sylvie Sauvageon Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Exposition CACL Tout se touche Marie-Claire Mitout & Sylvie Sauvageon

Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Tout se touche, me disiez-vous ? Oui, une vérité rare.

Tout se touche

Tout me touche

Tout à l’infini et sans contour, de la terre au grand ciel. Dites-moi ce qui ne se touche pas ?

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Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes mediation.caclacoux@gmail.com

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English :

Everything touches, you say? Yes, a rare truth.

Everything touches

Everything touches me

Everything infinite and without contour, from the earth to the great sky. Tell me what you can’t touch?

L’événement Exposition CACL Tout se touche Marie-Claire Mitout & Sylvie Sauvageon Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey