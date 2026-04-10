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Festival théâtre et humour Le droit au bonheur Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Le droit au bonheur Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Place du Dr Rougy

Adresse : Hauteville-Lompnes

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 35 35 35

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Le droit au bonheur

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Mon but est simple emmener les gens dans un voyage d’1h30 où la seule promesse est le rire.
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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

My aim is simple: to take people on a 1? hour journey where the only promise is laughter.

L’événement Festival théâtre et humour Le droit au bonheur Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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