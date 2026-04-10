Festival théâtre et humour Le droit au bonheur Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Le droit au bonheur Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville vendredi 31 juillet 2026.
Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Le droit au bonheur
Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Mon but est simple emmener les gens dans un voyage d’1h30 où la seule promesse est le rire.
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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr
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English :
My aim is simple: to take people on a 1? hour journey where the only promise is laughter.
L’événement Festival théâtre et humour Le droit au bonheur Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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