Vis ma vie de bûcheron dans le Bugey Forêt de Meyriat Plateau d’Hauteville

Informations pratiques

Plateau d’Hauteville

Vis ma vie de bûcheron dans le Bugey

Forêt de Meyriat Communiqué 2 jours avant la visite Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Martelage, tronçonnage, abattage, ébranchage, débardage… tous ces termes n’auront plus de secret pour vous ! Garants de la gestion durable des forêts, les professionnels expliqueront toutes les ficelles de leur métier sur un vrai chantier forestier.

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Forêt de Meyriat Communiqué 2 jours avant la visite Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 03 42 13 contact@fibois01.org

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English :

Logging, cutting, felling, limbing, skidding… all these terms will hold no secrets for you! As guardians of sustainable forest management, these professionals will explain all the ins and outs of their trade on a real forestry worksite.

L’événement Vis ma vie de bûcheron dans le Bugey Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey