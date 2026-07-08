Vis ma vie de bûcheron dans le Bugey Forêt de Meyriat Plateau d’Hauteville
vendredi 31 juillet 2026 · Forêt de Meyriat · Plateau d'Hauteville
Informations pratiques
Plateau d’Hauteville
Vis ma vie de bûcheron dans le Bugey
Forêt de Meyriat Communiqué 2 jours avant la visite Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Martelage, tronçonnage, abattage, ébranchage, débardage… tous ces termes n’auront plus de secret pour vous ! Garants de la gestion durable des forêts, les professionnels expliqueront toutes les ficelles de leur métier sur un vrai chantier forestier.
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Forêt de Meyriat Communiqué 2 jours avant la visite Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 03 42 13 contact@fibois01.org
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English :
Logging, cutting, felling, limbing, skidding… all these terms will hold no secrets for you! As guardians of sustainable forest management, these professionals will explain all the ins and outs of their trade on a real forestry worksite.
L’événement Vis ma vie de bûcheron dans le Bugey Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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