Festival théâtre et humour Vide Mémoire Thézillieu Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Vide Mémoire Thézillieu Plateau d’Hauteville dimanche 2 août 2026.
Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Vide Mémoire
Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La compagnie du Mont Royal propose son nouveau spectacle lyrique et clown. Ce sera un festival grinçant, vivifiant, attendrissant et poétique.
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Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr
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English :
The Compagnie du Mont Royal presents its new lyrical and clown show. It’s a gritty, invigorating, touching and poetic festival.
L’événement Festival théâtre et humour Vide Mémoire Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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