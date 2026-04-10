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Festival théâtre et humour Vide Mémoire Thézillieu Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Vide Mémoire Thézillieu Plateau d’Hauteville dimanche 2 août 2026.

Lieu : Thézillieu

Adresse : Salle des Fêtes de Thézillieu

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif réduit

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Vide Mémoire

Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

La compagnie du Mont Royal propose son nouveau spectacle lyrique et clown. Ce sera un festival grinçant, vivifiant, attendrissant et poétique.
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Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

The Compagnie du Mont Royal presents its new lyrical and clown show. It’s a gritty, invigorating, touching and poetic festival.

L’événement Festival théâtre et humour Vide Mémoire Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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