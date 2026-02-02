Festival théâtre et humour Place de Dr Rougy Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour
Place de Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-08
2026-07-30
Cette nouvelle édition du festival Âme de Théâtre en Bugey met à l’honneur la culture en milieu rural, avec une programmation qui saura ravir les habitants et visiteurs.
Place de Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr
English :
This new edition of the Âme de Théâtre en Bugey festival celebrates culture in rural areas, with a program sure to delight locals and visitors alike.
