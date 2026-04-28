Instants visites Les Carrières d’Hauteville Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Instants visites Les Carrières d’Hauteville

Hauteville-Lompnes Carrières Blanc Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-08-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-25

Les Carrières Blanc vous ouvre les portes de leur carrière de pierre à Hauteville. Venez découvrir toute l’activité d’exploitation de la célèbre Pierre d’Hauteville , renommée dans le monde entier.

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Hauteville-Lompnes Carrières Blanc Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57

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English :

Les Carrières Blanc opens the doors of their stone quarry in Hauteville. Come and discover all the activity of the famous Pierre d’Hauteville , renowned throughout the world.

L’événement Instants visites Les Carrières d’Hauteville Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey