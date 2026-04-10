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Festival théâtre et humour Les secrets de la Méduse Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Les secrets de la Méduse Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville samedi 1 août 2026.

Lieu : Place du Dr Rougy

Adresse : Hauteville-Lompnes

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif réduit

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Les secrets de la Méduse

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Avec Geoffrey CALLENE
Menée comme une véritable enquête immersive, succès à Avignon et dans toute la France, cette pièce est un magnifique moment de théâtre. A voir absolument.
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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

With Geoffrey CALLENE
Conducted as a truly immersive investigation, a hit at Avignon and throughout France, this play is a magnificent piece of theater. A must-see.

L’événement Festival théâtre et humour Les secrets de la Méduse Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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