Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville jeudi 30 juillet 2026.
Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band
Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Avec Marion PESENTI et Elody IGYARTO
Une ambiance lounge pour une soirée musicale haute en couleurs.
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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr
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English :
With Marion PESENTI and Elody IGYARTO
A lounge atmosphere for a colorful musical evening.
L’événement Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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