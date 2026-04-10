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Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Place du Dr Rougy

Adresse : Hauteville-Lompnes

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Avec Marion PESENTI et Elody IGYARTO
Une ambiance lounge pour une soirée musicale haute en couleurs.
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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

With Marion PESENTI and Elody IGYARTO
A lounge atmosphere for a colorful musical evening.

L’événement Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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