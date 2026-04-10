Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Avec Marion PESENTI et Elody IGYARTO

Une ambiance lounge pour une soirée musicale haute en couleurs.

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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

With Marion PESENTI and Elody IGYARTO

A lounge atmosphere for a colorful musical evening.

L’événement Festival théâtre et humour Ouverture Elles Cover Band Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey