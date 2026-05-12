Marché aux puces de la Chapelle Saint Gengoult Rue du Vieux Bourg Grièges

Grièges

Marché aux puces de la Chapelle Saint Gengoult

Rue du Vieux Bourg Place du vieux Bourg et rues environnantes Grièges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Marché aux puces annuel organisé par l’association de sauvegarde et restauration de la Chapelle Saint Gengoult située au vieux bourg de Grièges. Accueil visiteur tout public, exposants particuliers et professionnels

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Rue du Vieux Bourg Place du vieux Bourg et rues environnantes Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 80 80 67 asso.lachapelle.stgengoult@gmail.com

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English :

Annual flea market organized by the association for the preservation and restoration of the Chapelle Saint Gengoult in the old village of Grièges. Open to the general public, private and professional exhibitors

L’événement Marché aux puces de la Chapelle Saint Gengoult Grièges a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle