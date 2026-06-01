Messimy-sur-Saône

Fête de la musique

centre-village Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez profitez de l’ambiance dans vos commerces lors de la fête de la musique organisée par L’amicale des Commercants de Messimy! Restauration et buvette sur place !

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centre-village Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 24 65 86 acomess01@gmail.com

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English :

Come and enjoy the atmosphere in your shops at the fête de la musique organized by L’amicale des Commercants de Messimy! Catering and refreshments on site!

L’événement Fête de la musique Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre