CONFÉRENCE : Le Gothique Flamboyant, Château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey
CONFÉRENCE : Le Gothique Flamboyant, Château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey lundi 15 juin 2026.
CONFÉRENCE : Le Gothique Flamboyant Lundi 15 juin, 14h00 Château des Echelles Ain
Non-adhérent : 5 € ; adhérent : 3 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T14:00:00+02:00 – 2026-06-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T14:00:00+02:00 – 2026-06-15T16:00:00+02:00
CONFÉRENCE : Le Gothique Flamboyant
Épisode 8 du cycle de conférences pour connaître et comprendre l’architecture des édifices chrétiens du Moyen-Âge
par Alain Kersuzan, docteur en histoire médiévale
Le gothique flamboyant XIVe et XVe siècles :
Aux environs de 1365, une rupture fondamentale se fait dans l’unité architecturale, religieuse en Europe. Il apparait des styles régionaux qui sont en correspondance avec la montée des nationalités contemporaines de la guerre de 100 ans (1336-1485).
Le style dit flamboyant est né dans les premières années du roi Charles V. Il s’applique également à l’architecture castrale. C’est alors que le Louvre est transformé en palais et que se construit le donjon de Vincennes.
Le mot flamboyant veut désigner le jeu de courbes et de contre-courbes qui anime les baies des édifices. Ce style correspond à une technicité extraordinaire qui donne à l’ensemble un type très ajouré de « dentelle de pierre ».
Château des Echelles Rue des Arènes 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474380607 »}]
Épisode 8 du cycle de conférences pour connaître et comprendre l’architecture des édifices chrétiens du Moyen-Âge conférence gothique
Château des Allymes
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