CONFÉRENCE : L’Art Funéraire, Château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey

CONFÉRENCE : L’Art Funéraire Lundi 22 juin, 14h00 Château des Echelles Ain

Non-adhérent : 5 € ; adhérent : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T16:00:00+02:00

CONFÉRENCE : L’Art Funéraire

Épisode 9 du cycle de conférences pour connaître et comprendre l’architecture des édifices chrétiens du Moyen-Âge

par Alain Kersuzan, docteur en histoire médiévale

L’Art Funéraire :

Que cela soit du point de vue des rites, des tombeaux ou des divinations, les hommes ont exprimé par des œuvres post mortem leur attachement à la vie et le doute d’un au-delà meilleur. Sinon pourquoi ont-ils été et sont encore si obnubilés à laisser des traces ?

Les gens du Moyen-âge ont exprimé de manière très originale, l’image de leur vivant, sans pour autant renier la mort et en se projetant dans les siècles à venir et même après la fin du monde.

L’art funéraire est un art religieux. Les tombeaux des grands personnages étaient placés dans les églises ou dans le cloitre d’une abbaye.

L’incompréhension des générations suivantes a laissé s’exprimer le vandalisme de l’ignorance. La révolution française à détruit ou saccagé un grand nombre de tombeaux. Heureusement il en a été préservé assez pour que l’on voit la naissance et l’évolution de cet art si particulier.

Château des Echelles Rue des Arènes 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474380607 »}]

Épisode 9 du cycle de conférences pour connaître et comprendre l’architecture des édifices chrétiens du Moyen-Âge conférence gothique

Château des Allymes