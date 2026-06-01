Exposition photos : La faune du Bugey, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey
Exposition photos : La faune du Bugey, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey samedi 6 juin 2026.
Exposition photos : La faune du Bugey 6 juin – 6 septembre Château des Allymes Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-06T13:30:00+02:00 – 2026-09-06T19:00:00+02:00
Exposition photos : La faune du Bugey
par Pascal Sonnery
dans la cour du Château des Allymes du 6 juin au 6 septembre
Rendez-vous au jardin le 6 et 7 juin
avec Sylvain Christophe
Entrée libre, aux horaires d’ouverture du château
Château des Allymes montée du Château, Brey-de-Vent, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474380607 http://allymes.net [{« type »: « link », « value »: « https://allymes.net »}]
par Pascal Sonnery rendez-vous aux jardins photos
Château des Allymes
À voir aussi à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
- Jardin médiéval au château, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey 6 juin 2026
- CONFÉRENCE : Le Gothique Flamboyant, Château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey 15 juin 2026
- CONFÉRENCE : L’Art Funéraire, Château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey 22 juin 2026
- MERYEM BENOUA ESPACE 1500 Amberieu En Bugey 10 octobre 2026