Exposition photos : La faune du Bugey, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey

Exposition photos : La faune du Bugey 6 juin – 6 septembre Château des Allymes Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-06T13:30:00+02:00 – 2026-09-06T19:00:00+02:00

Exposition photos : La faune du Bugey

par Pascal Sonnery

dans la cour du Château des Allymes du 6 juin au 6 septembre

Rendez-vous au jardin le 6 et 7 juin

avec Sylvain Christophe

Entrée libre, aux horaires d’ouverture du château

Château des Allymes montée du Château, Brey-de-Vent, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474380607 http://allymes.net [{« type »: « link », « value »: « https://allymes.net »}]

par Pascal Sonnery rendez-vous aux jardins photos

Château des Allymes