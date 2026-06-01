Jardin médiéval au château, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey

Jardin médiéval au château 6 et 7 juin Château des Allymes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du jardin dans la cour du château.

Vous pourriez aussi en profiter pour découvrir deux autres expositions temporaires, pour le prix d’une entrée celles-ci :

– exposition photos sur la « faune du bugey » et

– les « ordres monastique médiévaux ».

Château des Allymes Brey-de-Vent 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 38 06 07 https://allymes.net/expo-rv-au-jardin-17-0526-06/ https://www.facebook.com/cdallymes Le Château des Allymes est un bâtiment militaire construit au 14e siècle par les Dauphinois pour faire face à celui construit par les Savoyards sur le Mont Luisandre. Témoin des guerres delphino-savoyarde, il est le seul château médiéval de l’Ain conservé dans son entièreté. Ouvert au public toute l’année, le château accueille du 17 mai au 26 juin une exposition temporaire autour du jardin avec une exposition de peintures de Marie Morel et la réalisation d’un jardin médiéval éphémère par Sylvain Christophe. Accès en voiture en se garant au parking de Brey-de-Vent. 10 minutes de marche depuis le parking pour accéder au château. Les personnes à mobilité réduite ont l’autorisation de monter en voiture jusqu’à l’esplanade du château.

Visite libre du jardin dans la cour du château.

©Allymes