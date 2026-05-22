Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Montmerle-sur-Saône

Fête de la musique Montmerle-sur-Saône samedi 20 juin 2026.

Adresse : centre village

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Fête de la musique

centre village Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez fêter l’été et la musique et retrouvez une ambiance festive dans les commerces de Montmerle pour la fête de la musique !
  .

centre village Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 08 92 36  ucamdemontmerle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate summer and music, and find a festive atmosphere in Montmerle’s shops for the fête de la musique!

L’événement Fête de la musique Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Montmerle-sur-Saône (Ain)