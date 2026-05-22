Fête de la musique Montmerle-sur-Saône
Fête de la musique Montmerle-sur-Saône samedi 20 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Fête de la musique
centre village Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter l’été et la musique et retrouvez une ambiance festive dans les commerces de Montmerle pour la fête de la musique !
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centre village Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 08 92 36 ucamdemontmerle@orange.fr
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English :
Come and celebrate summer and music, and find a festive atmosphere in Montmerle’s shops for the fête de la musique!
L’événement Fête de la musique Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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