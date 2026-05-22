Sortie Kayak sur la Saône Montmerle-sur-Saône
Sortie Kayak sur la Saône Montmerle-sur-Saône samedi 4 juillet 2026.
Montmerle-sur-Saône
Sortie Kayak sur la Saône
RDV Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18 2026-07-25
Accompagné par un animateur encadrant du club, partez pour une balade en kayak sur la Saône à la découverte de la flore et la faune. Au fil de l’eau, profitez de l’environnement exceptionnel des bords de la rivière !
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RDV Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
Accompanied by a club instructor, set off on a kayak trip on the Saône to discover the river’s flora and fauna. Enjoy the exceptional environment of the river’s banks as you paddle along!
L’événement Sortie Kayak sur la Saône Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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