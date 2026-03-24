Montmerle part en live

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03 15:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Bar à cocktail, planches apéritif, brunch, …le Sou des écoles de Montmerle-sur-Saône/Lurcy vous invite à une journée détente dans une ambiance électro lounge. Venez partager un moment convivial et musical en bord de Saône.

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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 09 11 81 contactsoudesecolesmontmerle@gmail.com

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English :

Cocktail bar, aperitif platters, brunch, … the Sou des écoles de Montmerle-sur-Saône/Lurcy invites you to a day of relaxation in an electro-lounge atmosphere. Come and share a convivial and musical moment on the banks of the Saône.

L’événement Montmerle part en live Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre