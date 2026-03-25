Atelier bricolage Médiathèque Montmerle-sur-Saône

Atelier bricolage

Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 11:15:00

Date(s) :

2026-04-01

Participez à un atelier bricolage encadré pour les enfants.

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Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

Take part in a supervised craft workshop for children.

L’événement Atelier bricolage Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre