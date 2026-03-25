Atelier bricolage Médiathèque Montmerle-sur-Saône
Atelier bricolage Médiathèque Montmerle-sur-Saône mercredi 1 avril 2026.
Atelier bricolage
Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 11:15:00
Date(s) :
2026-04-01
Participez à un atelier bricolage encadré pour les enfants.
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Médiathèque 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr
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English :
Take part in a supervised craft workshop for children.
L’événement Atelier bricolage Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre