Montmerle-sur-Saône

Concours de pétanque

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez nombreux au concours de pétanque organisé par la classe en 6 !

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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes interclasse.6.montmerle@gmail.com

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English :

Come along to the petanque competition organized by Class 6!

L’événement Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre