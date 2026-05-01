Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône
Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône samedi 30 mai 2026.
Montmerle-sur-Saône
Concours de pétanque
Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez nombreux au concours de pétanque organisé par la classe en 6 !
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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes interclasse.6.montmerle@gmail.com
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English :
Come along to the petanque competition organized by Class 6!
L’événement Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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