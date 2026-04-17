Journée artistique Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Journée artistique Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Journée artistique
Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vous avez envie de découvrir de nouvelles créations, de nouveaux artistes ? Alors venez à la journée artistique !
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Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Would you like to discover new creations and artists? Then come along to Art Day!
L’événement Journée artistique Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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