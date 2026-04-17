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Journée artistique Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Journée artistique Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pêle-Mêle Café

Adresse : 4 rue de Mâcon

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Journée artistique

Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Vous avez envie de découvrir de nouvelles créations, de nouveaux artistes ? Alors venez à la journée artistique !
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Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Would you like to discover new creations and artists? Then come along to Art Day!

L’événement Journée artistique Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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