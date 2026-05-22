Montmerle-sur-Saône

Escape Game

Médiathèque Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Un jeu qui permet de s’interroger de manière ludique sur nos manières de consommer, les impacts du gaspillage alimentaire sur la planète, mais aussi sur les solutions que nous pouvons y apporter.

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Médiathèque Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

A game that allows us to playfully question the way we consume, the impact of food waste on the planet, and the solutions we can bring to the problem.

L’événement Escape Game Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre