Escape Game Montmerle-sur-Saône
Escape Game Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Escape Game
Médiathèque Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Un jeu qui permet de s’interroger de manière ludique sur nos manières de consommer, les impacts du gaspillage alimentaire sur la planète, mais aussi sur les solutions que nous pouvons y apporter.
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Médiathèque Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr
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English :
A game that allows us to playfully question the way we consume, the impact of food waste on the planet, and the solutions we can bring to the problem.
L’événement Escape Game Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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