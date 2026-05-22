Montmerle-sur-Saône

Exposition Mission Océan

Méditahèque Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-03

Cette exposition permet de découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels.

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Méditahèque Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

This exhibition introduces visitors to marine and ocean biodiversity and the effects of plastic pollution on these natural environments.

L’événement Exposition Mission Océan Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre