Exposition Mission Océan Montmerle-sur-Saône
Exposition Mission Océan Montmerle-sur-Saône mercredi 3 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Exposition Mission Océan
Méditahèque Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-03
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-03
Cette exposition permet de découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels.
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Méditahèque Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr
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English :
This exhibition introduces visitors to marine and ocean biodiversity and the effects of plastic pollution on these natural environments.
L’événement Exposition Mission Océan Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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