Nature & culture médiathèque Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Nature & culture

médiathèque 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-03

Un moment dédié au développement durable et aux bienfaits de la nature à travers une programmation variée expositions, ateliers créatifs, films, documentaire et escape game. Animations ludiques et inspirantes pour apprendre, partager et s’émerveiller.

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médiathèque 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

A moment dedicated to sustainable development and the benefits of nature, with a varied program including exhibitions, creative workshops, films, a documentary and an escape game. Fun and inspiring activities to learn, share and marvel.

L’événement Nature & culture Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre