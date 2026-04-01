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Nature & culture médiathèque Montmerle-sur-Saône

Nature & culture médiathèque Montmerle-sur-Saône mercredi 3 juin 2026.

Lieu : médiathèque

Adresse : 35 Rue de Lyon

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 3 3 3

Montmerle-sur-Saône

Nature & culture

médiathèque 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-03

Un moment dédié au développement durable et aux bienfaits de la nature à travers une programmation variée expositions, ateliers créatifs, films, documentaire et escape game. Animations ludiques et inspirantes pour apprendre, partager et s’émerveiller.
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médiathèque 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54  mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

A moment dedicated to sustainable development and the benefits of nature, with a varied program including exhibitions, creative workshops, films, a documentary and an escape game. Fun and inspiring activities to learn, share and marvel.

L’événement Nature & culture Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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