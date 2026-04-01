Nature & culture médiathèque Montmerle-sur-Saône
Nature & culture médiathèque Montmerle-sur-Saône mercredi 3 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Nature & culture
médiathèque 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-03
Un moment dédié au développement durable et aux bienfaits de la nature à travers une programmation variée expositions, ateliers créatifs, films, documentaire et escape game. Animations ludiques et inspirantes pour apprendre, partager et s’émerveiller.
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médiathèque 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr
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English :
A moment dedicated to sustainable development and the benefits of nature, with a varied program including exhibitions, creative workshops, films, a documentary and an escape game. Fun and inspiring activities to learn, share and marvel.
L’événement Nature & culture Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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