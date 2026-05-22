Montmerle-sur-Saône

Jeux de société

Médiathèque Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-03

Pendant le mois de juin, vous pourrez découvrir une sélection de jeux de société sur le thème du développement durable.

.

Médiathèque Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the month of June, you can discover a selection of board games on the theme of sustainable development.

L’événement Jeux de société Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre