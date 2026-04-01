Repas partagé ImaginaCtion Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Repas partagé

ImaginaCtion 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:15:00

fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05

Venez découvrir notre association! Échangeons ensemble sur les ateliers en cours et nos projets sur l’année. Nous aurions plaisir à nous retrouver autour d’un repas partagé. (ramener un plat ou boisson). Pensez à apporter assiette et couverts.

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ImaginaCtion 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asb71@hotmail.fr

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English :

Come and discover our association! Let?s chat about our current workshops and projects for the year. We?d love to get together over a shared meal. (bring a dish or drink). Remember to bring a plate and cutlery.

L’événement Repas partagé Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre