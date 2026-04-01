Repas partagé ImaginaCtion Montmerle-sur-Saône
Repas partagé ImaginaCtion Montmerle-sur-Saône dimanche 7 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Repas partagé
ImaginaCtion 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:15:00
fin : 2026-07-05 15:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05
Venez découvrir notre association! Échangeons ensemble sur les ateliers en cours et nos projets sur l’année. Nous aurions plaisir à nous retrouver autour d’un repas partagé. (ramener un plat ou boisson). Pensez à apporter assiette et couverts.
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ImaginaCtion 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes asb71@hotmail.fr
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English :
Come and discover our association! Let?s chat about our current workshops and projects for the year. We?d love to get together over a shared meal. (bring a dish or drink). Remember to bring a plate and cutlery.
L’événement Repas partagé Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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