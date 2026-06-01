Conférences de François Chavent, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône
Conférences de François Chavent, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Conférences de François Chavent 6 juin et 12 septembre Chapelle des Minimes Ain
5 € la conférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Les rendez-vous de l’été des amis des Minimes
CONFÉRENCES DE FRANÇOIS CHAVENT
- – Samedi 6 juin 18h : L’histoire de Montmerle à travers les cartes postales.
- – Samedi 12 septembre 18h : Les moyens de transport à Montmerle (le Tacot et le Parisien).
Chapelle des Minimes Chemin de la Chapelle 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdesminimes@gmail.com »}]
L’histoire de Montmerle à travers les cartes postales / Les moyens de transport à Montmerle montmerle conférence
Amis des Minimes
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