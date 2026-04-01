Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi de Mölkky Montmerle-sur-Saône

Tournoi de Mölkky Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.

Adresse : Parc de la Batellerie

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Tournoi de Mölkky

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

La classe en 2009 propose un tournoi de mölkky !
  .

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 19 81 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Class of 2009 features a mölkky tournament!

L’événement Tournoi de Mölkky Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Montmerle-sur-Saône (Ain)