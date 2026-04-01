Montmerle-sur-Saône

Tournoi de Mölkky

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La classe en 2009 propose un tournoi de mölkky !

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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 19 81 84

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English :

Class of 2009 features a mölkky tournament!

L’événement Tournoi de Mölkky Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre