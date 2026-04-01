Tournoi de Mölkky Montmerle-sur-Saône
Tournoi de Mölkky Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Tournoi de Mölkky
Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La classe en 2009 propose un tournoi de mölkky !
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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 19 81 84
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English :
Class of 2009 features a mölkky tournament!
L’événement Tournoi de Mölkky Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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