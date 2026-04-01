Les rendez-vous de l’été des Amis des Minimes chemin de la Chapelle Montmerle-sur-Saône
Les rendez-vous de l’été des Amis des Minimes chemin de la Chapelle Montmerle-sur-Saône samedi 6 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Les rendez-vous de l’été des Amis des Minimes
chemin de la Chapelle Site des Minimes Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-05 2026-09-12 2026-09-19
Les Amis des Minimes vous donnent rendez-vous tout l’été pour découvrir ou redécouvrir le site des Minimes et l’histoire de Montmerle-sur-Saône à travers des conférences, des expositions permanentes et des visites libres ou commentées.
.
chemin de la Chapelle Site des Minimes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes amisdesminimes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Amis des Minimes invites you to discover or rediscover the Minimes site and the history of Montmerle-sur-Saône all summer long, through lectures, permanent exhibitions and guided or self-guided tours.
L’événement Les rendez-vous de l’été des Amis des Minimes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Montmerle-sur-Saône (Ain)
- Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône 21 mai 2026
- Chant Imaginaction Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône 22 mai 2026
- Tournoi de fléchettes Montmerle-sur-Saône 22 mai 2026
- Atelier bricolage Médiathèque Montmerle-sur-Saône 27 mai 2026
- Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône 30 mai 2026