Les rendez-vous de l’été des Amis des Minimes chemin de la Chapelle Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Les rendez-vous de l’été des Amis des Minimes

chemin de la Chapelle Site des Minimes Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-05 2026-09-12 2026-09-19

Les Amis des Minimes vous donnent rendez-vous tout l’été pour découvrir ou redécouvrir le site des Minimes et l’histoire de Montmerle-sur-Saône à travers des conférences, des expositions permanentes et des visites libres ou commentées.

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chemin de la Chapelle Site des Minimes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes amisdesminimes@gmail.com

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English :

Les Amis des Minimes invites you to discover or rediscover the Minimes site and the history of Montmerle-sur-Saône all summer long, through lectures, permanent exhibitions and guided or self-guided tours.

L’événement Les rendez-vous de l’été des Amis des Minimes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre