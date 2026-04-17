Apéro concert de l’été Le Chien à 3 pattes Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Apéro concert de l’été Le Chien à 3 pattes

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

le concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les vendredis c’est musique et tapas au Pêle-Mêle pour l’été ! Venez écouter Le Chien à 3 Pattes pour une soirée d’ouverture festive au groove cuivré et à l’énergie irrésistible.

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Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr

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English :

Fridays are all about music and tapas at Pêle-Mêle this summer! Come and listen to Le Chien à 3 Pattes for a festive opening night of brassy groove and irresistible energy.

L’événement Apéro concert de l’été Le Chien à 3 pattes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre