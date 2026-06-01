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Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône

Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône

Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Chapelle des Minimes

Adresse : Chemin de la Chapelle 01090 Montmerle-sur-Saône

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : Entrée Libre

Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes 4 juillet – 30 août Chapelle des Minimes Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes

Visites à la chapelle des Minimes et Exposition permanente

  • Visites libres et gratuites de la chapelle des Minimes
  • Exposition permanente, nouveauté 2026
  • photos avant/après de Montmerle sur Saône
  • Rétrospective biographique de Mick Micheyl

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Visites à la chapelle des Minimes et Exposition permanente visite expo

Amis des Minimes

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