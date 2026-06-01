Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône
Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône samedi 4 juillet 2026.
Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes 4 juillet – 30 août Chapelle des Minimes Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00
Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes
Visites à la chapelle des Minimes et Exposition permanente
- Visites libres et gratuites de la chapelle des Minimes
- Exposition permanente, nouveauté 2026
- photos avant/après de Montmerle sur Saône
- Rétrospective biographique de Mick Micheyl
Chapelle des Minimes Chemin de la Chapelle 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdesminimes@gmail.com »}]
Visites à la chapelle des Minimes et Exposition permanente visite expo
Amis des Minimes
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