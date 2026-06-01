Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône

Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes 4 juillet – 30 août Chapelle des Minimes Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Les Rendez-vous de l’Été des Amis des Minimes

Visites à la chapelle des Minimes et Exposition permanente

Visites libres et gratuites de la chapelle des Minimes

Exposition permanente, nouveauté 2026

photos avant/après de Montmerle sur Saône

Rétrospective biographique de Mick Micheyl

Chapelle des Minimes Chemin de la Chapelle 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdesminimes@gmail.com »}]

Visites à la chapelle des Minimes et Exposition permanente visite expo

Amis des Minimes