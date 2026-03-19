Festival de musique Les 6 à 8

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tous les samedis de l’été de 18h à 20h, le Comité des Fêtes Montmerle en Fêtes vous propose une programmation musicale en plein air, animée par des groupes et chanteurs.

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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 5a7.cdfmontmerle@gmail.com

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English : Les 6 à 8 music festival

Every Saturday during the summer, from 6pm to 8pm, the Festival Committee Montmerle en Fêtes offers an open-air musical program featuring bands and singers.

L’événement Festival de musique Les 6 à 8 Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre