Biodanza Café Pêle-Mêle Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Biodanza

Café Pêle-Mêle 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21

La BIODANZA, c’est bouger et rire ensemble, danser notre mouvement naturel, découvrir le plaisir et la joie de danser avec d’autres, même si l’on ne sait pas danser. Prévoir chaussons, chaussures souples ou grosses chaussettes.

Animé par Mireille ARTHAUD

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Café Pêle-Mêle 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes association.imaginaction@gmail.com

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English :

BIODANZA is about moving and laughing together, dancing our natural movement, discovering the pleasure and joy of dancing with others, even if you don?t know how. Bring slippers, soft shoes or thick socks.

Led by Mireille ARTHAUD

L’événement Biodanza Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre