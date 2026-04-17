Apéro concert de l’été Soirée Sud Américaines et Cubaine Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Apéro concert de l’été Soirée Sud Américaines et Cubaine Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône vendredi 10 juillet 2026.
Montmerle-sur-Saône
Apéro concert de l’été Soirée Sud Américaines et Cubaine
Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : 12 – 12 – EUR
le concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les vendredis c’est musique et tapas au Pêle-Mêle pour l’été ! Venez écouter une soirée aux couleurs sud-américaines et cubaines, portée par une voix magnifique et deux musiciens virtuoses dans une ambiance explosive.
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Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr
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English :
Fridays are all about music and tapas at Le Pêle-Mêle this summer! Come and enjoy an evening of South American and Cuban music, performed by a magnificent voice and two virtuoso musicians in an explosive atmosphere.
L’événement Apéro concert de l’été Soirée Sud Américaines et Cubaine Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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