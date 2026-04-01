Loto en plein air Montmerle-sur-Saône
Loto en plein air Montmerle-sur-Saône mercredi 22 juillet 2026.
Montmerle-sur-Saône
Loto en plein air
Site des Mûriers Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Venez nombreux au loto organisé par le Comité des fêtes en bord de Saône ! De nombreux lots sont à gagner ! Bonne chance à tous ! (En cas d’orage, repli à la salle des fêtes.)
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Site des Mûriers Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes lotoete.cdfmontmerle@gmail.com
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English : Loto en plein air
Come one, come all to the bingo organized by the Comité des fêtes on the banks of the Saône! Lots of prizes to be won! Good luck to all! (In the event of a storm, the event will be held in the Salle des Fêtes)
L’événement Loto en plein air Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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