Fête de la Bière + tournoi de pétanque Montmerle-sur-Saône samedi 18 juillet 2026.

Montmerle-sur-Saône

Fête de la Bière + tournoi de pétanque

Site des Mûriers Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Nous détenons le soleil, promis on vous le rend pour notre fête de la bière !

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Site des Mûriers Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 08 14 32 classe.en.2@hotmail.fr

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English :

We’ve got the sun, and we promise to give it back to you for our Oktoberfest!

L’événement Fête de la Bière + tournoi de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre