Fête de la Bière + tournoi de pétanque Montmerle-sur-Saône
Fête de la Bière + tournoi de pétanque Montmerle-sur-Saône samedi 18 juillet 2026.
Montmerle-sur-Saône
Fête de la Bière + tournoi de pétanque
Site des Mûriers Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Nous détenons le soleil, promis on vous le rend pour notre fête de la bière !
.
Site des Mûriers Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 08 14 32 classe.en.2@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We’ve got the sun, and we promise to give it back to you for our Oktoberfest!
L’événement Fête de la Bière + tournoi de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Montmerle-sur-Saône (Ain)
- Anglais facile pour communiquer rapidement Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône 12 juin 2026
- Atelier créatif nature Montmerle-sur-Saône 13 juin 2026
- Atelier d’écriture Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône 13 juin 2026
- Atelier de sophrologie Montmerle-sur-Saône 14 juin 2026
- Fête de la musique Montmerle-sur-Saône 20 juin 2026