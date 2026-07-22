Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Concours de pétanque

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 11:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Venez passer un moment convivial en bord de Saône.

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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe8montmerle@gmail.com

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English :

Come spend a pleasant time along the Saône River.

L’événement Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre